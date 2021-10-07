網球》喬科維奇面臨重大危機 拒打疫苗無法參加明年澳網

喬科維奇是澳網9冠王。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）過去多次對疫苗表達抗拒態度，不過如今他恐要因此面臨不能參加明年澳網，無法4連霸以及挑戰大滿貫21冠的難題，因為墨爾本已經宣布，要求所有運動員必須接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。

澳網開打所在地維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）日前表示，接種對象有125萬人，職業網球員也被列入名單中，並且要在今年11月底以前完成二次疫苗接種。「在這些名單中的人都必須在10月15日前第一次接種疫苗。」

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安德魯斯甚至對喬科維奇提出警告：「大滿貫冠軍頭銜無法保護你，唯一能保護你的是接種第一劑和第二劑疫苗。」

喬科維奇過去多次主張「是否接種疫苗應該讓自己決定」，不顧錯過各種比賽的風險拒絕接種疫苗，但如果他持續貫徹此信念，將錯過與他最契合的澳網。他過去已經在澳網拿下9冠、明年要挑戰4連霸。

喬科維奇目前與費德爾、納達爾並列史上最多的20冠，由於他已經34歲，將來要破紀錄的機會不多，考慮到這一點他恐怕需要非常艱難地改變主意。

根據《CNN》報導，ATP表示今年夏天已經有超過50%男子網球員接種疫苗，同期WTA也表示約有50%選手接種疫苗，此比例與其他運動比起來未必較高。明年澳網開打已經在即，未接種的球員們能夠考慮的時間不多了。

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