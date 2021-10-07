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NBA》厄文拒打疫苗持續缺陣 杜蘭特、奈許做出回應

2021/10/07 08:49

杜蘭特（左）、厄文（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）因沒有施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，持續缺席球隊訓練，陣中另一球星杜蘭特（Kevin Durant）也對厄文缺陣做出相關回應。

各州對於疫苗規定有所不同，而籃網主場所在地紐約市，規定球員至少要打一劑疫苗才能夠參與訓練或出賽，隨著厄文未施打疫苗，今日是他連續第2天缺席球隊訓練，整個話題也圍繞在這位全明星後衛的疫苗接種情況。

今日籃網球星杜蘭特被《ESPN》問及，若厄文長時間不在球隊時，陣中是否能夠填補他的戰力，杜蘭特說道：「我希望厄文能成為球隊的一員，也許是我天真，但這就是我的感受，我認為這裡的每個人都對自己和團隊充滿信心，如果我們繼續努力，我們可以做一些特別的事情。」

杜蘭特表示：「厄文正在處理一些私人的事情，當他處理這個問題時，我們就繼續專注自己的訓練，當他準備好解決這個問題時，問題就會解決，他是一個特別的球員，很難複製他在場上的貢獻，不過我們期待著其他球員們挺身而出，盡他們所能填補厄文的角色。」

籃網總教練奈許（Steve Nash）也被問到，先前他曾樂觀認為，在新賽季開始時，紐約市的疫苗規定不會成為問題，如今情況是否有所改變，他們能否讓每位球員都做好準備？奈許回應：「我不知道，我無法回答，就目前而言沒辦法回答你，我們再看看會發生什麼，我真的不想推測懸而未決的事情。」

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