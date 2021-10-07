MLB》白襪季後賽強碰太空人！ 228轟重砲能否上陣懸而未決

阿布瑞尤。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪將與太空人在美聯分區系列賽對決，首戰明日登場，但陣中34歲強打阿布瑞尤（Jose Abreu）先前因感染流感，未隨隊一同前往休士頓，雖然身體狀況已經有所好轉，也立即搭機趕往會合，但明日是否上場還是未知數。

白襪總教練拉魯薩（Tony La Russa）今透露，阿布瑞尤近日感染流感，身體不太舒服，但他會在今日搭機來到休士頓，明日賽前決定是否上場，「例行賽最後一戰他沒打，因為他不舒服，感染了流感，昨天他有去訓練，不過晚上有發燒情況，但現在我們感到興奮，因為發燒已經退了。」

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拉魯薩指出，阿布瑞尤已經通過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測，確定沒染疫，「他通過了檢測，今晚將飛來會合，然後我們將看看他明天的狀態如何，好在我們最擔心的事情沒發生，他會有機會穿上球衣的，我認為可以肯定的是，若他明天無法上陣，週五一定能出賽。」

阿布瑞尤是上季美聯MVP，本季出賽152場，566打數敲出148支安打，包括30轟、117打點，是球隊陣中全壘打王、打點王，打擊三圍.261/.351/.481，大聯盟8年生涯已轟出228發全壘打王，他能否披掛上陣，絕對是左右戰局的關鍵之一。

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