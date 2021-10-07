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MLB》國民魂！強打索托穿前隊友球衣、戴冠軍戒現身道奇外卡戰

2021/10/07 11:06

國民強打索托現身道奇紅雀外卡戰。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日道奇紅雀的國聯外卡戰開打，而場邊觀眾席也出現「熟悉」的面孔，國民隊的索托（Juan Soto）身穿透納（Trea Turner）的球衣幫這位前隊友加油打氣。

雖然國民球季已經結束，不過陣中強打索托今日來到位於西岸的洛杉磯，現身道奇球場為透納以及薛哲（Max Scherzer）2位國民前隊友加油，他身穿透納國民時期的球衣、戴上國民2019年的奪冠戒指，並和薛哲的妻子以及國民打擊教練Kevin Long合照，該照片還是由透納的妻子所po出。

關於索托的到場，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也相當高興，直呼索托是個相當熱愛棒球的人，始終都不會厭倦。

索托、薛哲及透納是自2018年起同隊，本季交易大限前，道奇送出潛力捕手魯伊斯（Keibert Ruiz，百大新秀第41名），百大新秀第42名的右投葛雷（Josiah Gray），加上兩位中階農場新秀，和國民換來薛哲以及透納，這筆交易也成為了道奇能進到季後賽的關鍵，薛哲更是在本場外卡戰扛下先發投手的重責大任。

薛哲轉戰道奇後，11場出賽先發，繳出7勝0敗、防禦率1.98的成績，透納則出賽52場，敲出70支安打，有10轟、28打點，打擊三圍338/.385/.565。

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