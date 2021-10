MLB》國民魂！強打索托穿前隊友球衣、戴冠軍戒現身道奇外卡戰

國民強打索托現身道奇紅雀外卡戰。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今日道奇紅雀的國聯外卡戰開打,而場邊觀眾席也出現「熟悉」的面孔,國民隊的索托(Juan Soto)身穿透納(Trea Turner)的球衣幫這位前隊友加油打氣。

雖然國民球季已經結束,不過陣中強打索托今日來到位於西岸的洛杉磯,現身道奇球場為透納以及薛哲(Max Scherzer)2位國民前隊友加油,他身穿透納國民時期的球衣、戴上國民2019年的奪冠戒指,並和薛哲的妻子以及國民打擊教練Kevin Long合照,該照片還是由透納的妻子所po出。

請繼續往下閱讀...

關於索托的到場,道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)也相當高興,直呼索托是個相當熱愛棒球的人,始終都不會厭倦。

索托、薛哲及透納是自2018年起同隊,本季交易大限前,道奇送出潛力捕手魯伊斯(Keibert Ruiz,百大新秀第41名),百大新秀第42名的右投葛雷(Josiah Gray),加上兩位中階農場新秀,和國民換來薛哲以及透納,這筆交易也成為了道奇能進到季後賽的關鍵,薛哲更是在本場外卡戰扛下先發投手的重責大任。

薛哲轉戰道奇後,11場出賽先發,繳出7勝0敗、防禦率1.98的成績,透納則出賽52場,敲出70支安打,有10轟、28打點,打擊三圍338/.385/.565。

Trea Turner’s wife Kristen posted this on Instagram. There you see Erica Scherzer, Juan Soto, Kevin Long, a World Series ring, and a couple Nats jerseys. What an incredible pic. pic.twitter.com/K6AuhLCSXn