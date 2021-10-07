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MLB》白襪公布前兩戰先發 總教練坦言對決太空人是挑戰

2021/10/07 10:59

林恩與吉歐里多將主投分區系列賽前兩戰。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕白襪即將與太空人進行5戰3勝的美聯分區系列賽，今天他們也公布前兩戰先發分別是林恩（Lance Lynn）與吉歐里多（Lucas Giolito）。

白襪總教練拉魯薩（Tony La Russa）指出，第三戰的先發還沒確定，有可能會是席斯（Dylan Cease）與羅冬（Carlos Rodón）其中一人，而目前羅冬的肩膀疲勞與痠痛問題，可能會是影響總教練最終決定的因素。

林恩在轉戰白襪的第一個賽季就繳出不俗成績，出賽28場拿下11勝6敗，防禦率2.69，157局飆176K，入選生涯第二度的明星賽，不過原本是塞揚熱門的他在球季後段略顯失速，最終只留下4.2WAR（勝利貢獻值）的成績，排在美聯先發第五名。

林恩本季僅有一次與太空人交手的紀錄，在美國時間6月19日時他在4局投球被打了8支安打失掉6分表現不佳，而他生涯9度在太空人主場先發，只留下3勝6敗，防禦率4.92的成績。

林恩說道：「我與捕手葛朗多（Yasmani Grandal）已經討論過我們能做什麼了，你做了所有的研究，然後你知道你會上場投球並與對手競爭，繳出高水準的投球內容。」

拉魯薩表示，「只要你投得越好，守得越好，打者需要打的分數就越少，這（系列賽）真的會是挑戰，因為他們（太空人）有很棒的陣容。但我們不會退讓，因為我們也有很傑出的陣容。」

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