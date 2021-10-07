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NBA》慘！爭冠大熱門湖人傳傷兵 36歲前鋒動刀至少缺陣2個月

2021/10/07 11:07

亞里札。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新賽季將在本月底點燃戰火，未料爭冠大熱門的西部強權湖人今日傳出傷兵，36歲前鋒亞里札（Trevor Ariza）右腳踝動刀，將至少缺陣2個月。

亞里札今夏轉戰湖人，搭上球隊爭冠列車，且有望角逐先發位置，不料先前就傳出腳踝有痠痛情況，訓練營期間無法訓練，今日再傳出壞消息，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，亞里札接受了右腳踝手術，湖人隊醫將在八週後重新評估，意味著開季前2個月都將高掛免戰牌。

亞里札是聯盟中沙場老將，已經打滾17個球季，生涯共累積1094場出賽，場均貢獻10.5分、4.8籃板、2.1助攻，曾在2008-09賽季在湖人奪下冠軍戒，今年再度回鍋紫金大軍，結果一場比賽都沒打，就先進入傷兵。

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