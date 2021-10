NBA》慘！爭冠大熱門湖人傳傷兵 36歲前鋒動刀至少缺陣2個月

亞里札。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA新賽季將在本月底點燃戰火,未料爭冠大熱門的西部強權湖人今日傳出傷兵,36歲前鋒亞里札(Trevor Ariza)右腳踝動刀,將至少缺陣2個月。

亞里札今夏轉戰湖人,搭上球隊爭冠列車,且有望角逐先發位置,不料先前就傳出腳踝有痠痛情況,訓練營期間無法訓練,今日再傳出壞消息,據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)透露,亞里札接受了右腳踝手術,湖人隊醫將在八週後重新評估,意味著開季前2個月都將高掛免戰牌。

亞里札是聯盟中沙場老將,已經打滾17個球季,生涯共累積1094場出賽,場均貢獻10.5分、4.8籃板、2.1助攻,曾在2008-09賽季在湖人奪下冠軍戒,今年再度回鍋紫金大軍,結果一場比賽都沒打,就先進入傷兵。

Lakers forward Trevor Ariza underwent a procedure on his right ankle and will be re-evaluated in eight weeks, team says.