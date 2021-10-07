NBA》東契奇高效率砍19分 巨神兵化身三分射手嗨翻獨行俠眾將

東契奇熱身賽首戰高效率砍19分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日與爵士進行季前熱身賽，獨行俠東契奇（Luka Doncic）僅上陣15分34秒就以高效率攻下19分外帶6籃板5助攻，終場獨行俠以111：101擊敗爵士在熱身賽開胡。

爵士今天主力球星米契爾（Donovan Mitchell）與戈貝爾（Rudy Gobert）都沒上場，但首節依舊與獨行俠戰得不相上下，更在節末打出一波10：0攻勢取得32：22領先。

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第二節東契奇在開節就猛飆12分幫助球隊逆轉超前，節末他再上場於0.8秒時拿下2分，單節14分進帳幫助球隊以61：56逆轉。第三節獨行俠打出31：18的攻勢將比數定調，終場就以111：101擊敗爵士。

東契奇今僅上場不到16分鐘，就以10投8中，三分球4投2中的表現飆進19分，除了他以外獨行俠先發無人得分上雙，替補得分最高的是「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic），他上場9分鐘就拿下14分，還投進2記三分。

馬揚諾維奇投進2記三分球，上場9分鐘就拿下14分。（法新社）

爵士今天除了雙星外，大部分的主力如波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、康利（Mike Conley）、英格斯（Joe Ingles）等人都沒出賽，此役得分最高的是2021年選秀會上第二輪40順位被選進的菜鳥巴特勒（Jared Butler），他替補出賽上場30分鐘，18投9中、三分7投3中拿下全場最高的22分，新同學帕斯卡爾（Eric Paschall）先發28分鐘拿下13分，平常打第六人的克拉克森（Jordan Clarkson）今天先發17分鐘，手感不佳11投3中僅拿9分。

爵士菜鳥巴特勒拿下全場最高的22分。（USA TODAY Sports）

馬揚諾維奇投進2記三分球，獨行俠板凳嗨翻。（USA TODAY Sports）

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