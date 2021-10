NBA》東契奇高效率砍19分 巨神兵化身三分射手嗨翻獨行俠眾將

東契奇熱身賽首戰高效率砍19分。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今日與爵士進行季前熱身賽,獨行俠東契奇(Luka Doncic)僅上陣15分34秒就以高效率攻下19分外帶6籃板5助攻,終場獨行俠以111:101擊敗爵士在熱身賽開胡。

爵士今天主力球星米契爾(Donovan Mitchell)與戈貝爾(Rudy Gobert)都沒上場,但首節依舊與獨行俠戰得不相上下,更在節末打出一波10:0攻勢取得32:22領先。

第二節東契奇在開節就猛飆12分幫助球隊逆轉超前,節末他再上場於0.8秒時拿下2分,單節14分進帳幫助球隊以61:56逆轉。第三節獨行俠打出31:18的攻勢將比數定調,終場就以111:101擊敗爵士。

東契奇今僅上場不到16分鐘,就以10投8中,三分球4投2中的表現飆進19分,除了他以外獨行俠先發無人得分上雙,替補得分最高的是「巨神兵」馬揚諾維奇(Boban Marjanovic),他上場9分鐘就拿下14分,還投進2記三分。

