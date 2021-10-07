MLB》張育成在「Guardians」的未來？美媒揭露明年規劃

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人隊宣布更名為守護者（Guardians）隊，今天棒球事務部總裁安東內提（Chris Antonetti）、總經理切爾諾夫（Mike Chernoff）、以及主帥法蘭柯納（Terry Francona）現身與媒體碰面談及球隊未來，當地媒體也談及張育成的可能定位。

印地安人今天宣布解雇在陣中效力長達9年的打擊教練柏克利歐（Ty Van Burkleo），印地安人本季團隊打擊率.238僅排全大聯盟第21名，也是分區最後一名。此外他們本季還3度遭到對手無安打比賽，創大聯盟的單一球季紀錄。

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此外因接受腳趾和髖關節手術而在7月底後缺陣的總教練法蘭柯納，今天也拄著拐杖現身與媒體碰面，他掛保證自己2022年賽季會回來執教。這對台灣好手張育成來說是個利多消息，今年他曾在受訪時多次力挺張育成。

另外，根據《cleveland.com》報導，印地安人也暫先決定明年春訓將由羅沙里歐（Amed Rosario）擔綱頭號游擊手。至於先發二壘位置，可望由則張育成、米勒（Owen Miller）、吉梅涅茲（Andres Gimenez）和 克萊門特（Ernie Clement）等人競爭。

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