越野賽》XTERRA Taiwan 開放報名 賽道環繞斯卡羅領域

XTERRA Taiwan 開放報名。（名衍行銷提供）



〔記者粘藐云／綜合報導〕2022 XTERRA Taiwan 將在 3/26、27 日於墾丁國家公園舉辦，賽道就環繞在近日話題正火紅的斯卡羅領域。首日為最具代表性的越野三項、兩項，以及幼童滑步車，次日則是台灣近年正夯的越野跑賽。

自2018進軍台灣以來，XTERRA 不斷探索尋求自我突破，國際規格的辦賽指標，早已獲得許多參加過的選手一致肯定，在開放性水域、登山車與越野跑各項目的執賽安全與永續行動中，創新作法更成為國內引領先驅，屢屢突破一般賽事的既定印象，被外媒評為「亞洲最佳越野三項賽」。

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XTERRA 賽事最吸引人的地方，在於沒有一場比賽的環境是相似的，每一場都是從世界每個角落，千挑萬選出來的風景，讓選手在每一次的參賽經驗中，都能擁有獨一無二的感受。

面對極具挑戰的越野三項，體能並非唯一考驗，在大自然環境中較勁的選手們還必須具備越野技巧與臨機應變的能力，也正因為要贏得越野鐵人的頭銜並不容易，所以讓許多勇於自我挑戰的選手躍躍欲試。在防疫規範之下的 2021 XTERRA Taiwan，雖然比往年少了許多海外選手，但參賽人數依然再創新高，就足以證實了這場賽事在選手心目中的評價。

作為以探索大自然不斷給選手驚喜的越野賽事，XTERRA Taiwan 團隊從 2020 年開始耕耘 We Play & We Protect 的品牌精神。從與千里步道協會合作，透過實際投入手作步道以了解維護山徑的正確方式外，也在賽事中盡力落實能做到的綠色環保理念。XTERRA 想透過行動傳達，賽事與訓練都只是生活的一部份，唯有秉持在《享受探索中學習守護擁有》的價值觀，才能讓我們所熱愛的事物永續。

XTERRA Taiwan 開放報名。（名衍行銷提供）



2022 將是 XTERRA 來台的第5週年，在台團隊盛情邀約喜愛戶外運動的朋友一起來與山野為伍，與 XTERRA Taiwan 歡度5歲生日。

賽事簡章：https://xterrataiwan.pse.is/3pl2hb

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