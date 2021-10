MLB》道奇重砲外卡戰炸裂！ 轟出季後賽史上最狂紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇強打透納(Justin Turner)今在國聯外卡戰開轟,不僅幫助球隊追平,更並列大聯盟季後賽史上最狂紀錄。

透納今在4下狙擊紅雀40歲老將韋恩萊特(Adam Wainwright),夯出一發陽春砲,幫助球隊扳平比數,據美媒《StatsCentre》數據統計,這轟是透納生涯季後賽第13轟,追平名人堂傳奇球星瓊斯(Chipper Jones),並列大聯盟季後賽史上敲出最多全壘打的三壘手。

道奇強打透納。(法新社)

此外,透納也一併追平瓊斯、艾德蒙斯(Jim Edmonds)以及哈勒戴(Matt Holliday)的壯舉,成為國聯季後賽史上,全壘打數第3多的球員,透納仍有望繼續刷新自己的紀錄。

