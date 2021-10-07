日職》打擊率0.083再被流放二軍 日媒：中田翔面臨引退危機

中田翔轉到巨人後持續低迷。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕中田翔本季因痛毆學弟遭火腿隊無限期冷凍，後被交易至巨人隊獲得重生機會，但近日第二度遭降二軍，日本媒體報導，他處於本賽季結束時就要引退的邊緣。

中田翔在8月底轉隊到巨人隊後，16場比賽40打數只敲出6支安打，9月中被下放二軍，在二軍他敲出6成打擊率後，9月21日又重返一軍，但這一次狀況更糟，9場出賽24打數只敲2支安打，打擊率0.083。

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日媒《FRIDAY》引述球團關係人士說：「中田翔在二軍得到阿部慎之助以及巨人終身名譽監督長嶋茂雄的一對一指導，二軍打5場就敲4轟，但到了一軍卻派不上用場，就算做了各種努力改善擊球型態也沒有用。」

報導表示，中田翔來到巨人後，纖細的性格對他產生負面影響，凡事盡量低調、十分注意周遭，此外他的心理上相當孤獨，因為他的家人都還住在北海道，自己一人住在東京，而且因為疫情無法自由外出，壓力很大。

日媒報導，一般而言，一個剛鬧完事的選手現在還打出這種糟糕成績，就算被開除也不意外，但他背後有個強力後盾、那就是巨人一軍監督原辰德，他曾說過：「有才華的選手不能這樣趕盡殺絕。」因此中田明年有望續留，不過他本季年薪超過3億日圓，若續留也會大幅減薪超過5成。

不過，原辰德這個強力後盾，自己位置也不穩固，報導表示，今年有可能就是原辰德擔任巨人監督的最後一年，雖仍有續約可能，但巨人因為目前落後央聯龍頭7.5場勝差，如果最後在高潮系列賽就被淘汰、沒辦法打日本大賽，他可能就要為表現不佳辭職負責。「如果連原辰德都不在，中田翔的球員生涯很可能就此結束。」

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