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MLB》大谷翔平人氣有多夯？ 日媒駐美記者曝一超狂現象

2021/10/07 14:45

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平本季以「二刀流」之姿，在大聯盟寫下超狂成就，成為今年美聯MVP不二人選，對此日媒「日刊體育」駐美記者水次祥子，更透露出一現象，顯示大谷翔平現在的人氣有多夯。

大谷翔平今年投打兩端繳出超優異成績，雖然未能奪下全壘打王和達成單季雙位數「勝投、全壘打」偉業，但大谷投球方面繳出9勝2敗、防禦率3.18，飆出156次三振，打擊夯出46轟，另有100打點、26盜，打擊三圍.257/.372/.592、OPS.965，動輒刷新紀錄的表現，讓美媒直呼是百年一見的人才，也是接下來頒發年度MVP獎項的最佳人選。

大谷翔平如今已是大聯盟指標性球星，不過身為當紅炸子雞的大谷，究竟在美國人氣有多夯？日媒駐美記者水次祥子透露，她近日為了買大谷的周邊商品，來到了位於紐約曼哈頓中心的MLB旗艦店，這是全美規模最大的大聯盟商品專賣店，總共有2層樓，擺放著各式各樣的商品。

水次祥子指出，店內最引人注目的地方，是擺放著40多名人氣選手T恤的櫃檯，包括教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）等首屈一指明星選手的衣服皆一應俱全。

水次祥子表示，本來想在這裡購買大谷T恤的，無奈其他選手貨量都擺得滿滿，但大谷只剩4、5件，而且尺寸只有XXL，實在是太大了，對此向店員反應，得到的答覆是：「大谷的T恤很受歡迎，賣得很好，只剩下這幾件了。」水次祥子表示，自己還特地看了天使隊的周邊，楚奧特（Mike Trout）衣服貨量還有很多，但大谷的衣服已經快被掃光。

據大聯盟日前公布本季球衣銷售排名，大谷翔平排名第9，加上他在2018菜鳥年時排第8名，這是第一次有日本球員至少2度進入前10名。

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