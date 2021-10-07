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MLB》再見2分砲！道奇外卡戰淘汰紅雀 下一輪強碰巨人（影音）

2021/10/07 12:48

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在國聯外卡戰，以超戲劇性方式結束比賽，雙方9下戰至1：1平手時，靠著工具人泰勒（Chris Taylor）轟出再見2分砲，終場3：1擊敗紅雀，挺進分區系列賽。

道奇先發投手薛哲（Max Scherzer）首局就失分，不過隨即回穩，今主投4.1局失1分責失，另有3保送、4三振；紅雀40歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）表現更優，5.1局的投球中飆出5次三振、送出2次保送，僅挨透納（Justin Turner）陽春彈失掉1分，兩人都無關勝敗。

泰勒。（USA TODAY Sports）

泰勒。（法新社）

兩隊先發投手退場後，雙方進入牛棚大戰，皆無法越雷池一步，保持1：1僵局，比賽來到9下，紅雀派出麥克法蘭（T.J. McFarland），他馬上抓下2出局，未料對第3名打者貝林傑（Cody Bellinger）投出保送，此時紅雀決定再換投，推出終結者雷耶斯（Alex Reyes），結果泰勒在1好2壞球數領先下，夯出左外野2分砲，戲劇性贏得比賽，道奇整隊欣喜若狂。

道奇在外卡驟死戰擊敗不死鳥紅雀後，挺進季後賽下一輪，接下來將與巨人展開5戰3勝制分區系列賽，戰況勢必精彩可期。

泰勒轟出再見2分砲。（USA TODAY Sports）

泰勒轟出再見2分砲。（法新社）

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