網球》謝淑薇旗開得勝 印地安泉對決前法網冠軍

謝淑薇。（資料照，USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕幾經波折，去年喊卡的印地安泉網賽終於重啟，「台灣一姊」謝淑薇旗開得勝，6：1、7：6（7：4）直落2擊敗美國地主老冤家布倫格兒 （Madison Brengle），小薇強勢挺進女單64強，下個對手為前法網大滿貫冠軍、拉脫維亞24種子奧絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）。

受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，這項男、女共站，原定3月進行的WTA千分等級硬地大賽，今年順延至10月才開打。本週最新世界排名96的謝淑薇，生涯第5度在這項大賽的女單會內舞台出擊。今日面對31歲東道主，「台灣一姊」刁鑽靈活打法發揮淋漓盡致，接連雙破4：0開局，5：1時第3度突破，首盤順勢到手。

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次盤雙方歷經3度互破，小薇雖錯失3個賽末點，戰線被拉進搶7她適時壓制，一口氣連拿5分拉開差距，最終耗費1小時25分鐘，在第7個賽末點收下勝利，也中止對戰2連敗。台美雙姝過去交手6回，小薇4連勝後接連輸掉2場，相隔4年再相逢，大賽經驗更加豐富成熟的「台灣一姊」，總算把握機會甜蜜復仇。

本週女雙暫居3、4席的比利時梅騰絲（Elise Mertens）、謝淑薇，則榮膺女雙第2種子，持續為年終總決賽暖身備戰，「台比組合」首輪遭遇美國安尼西莫娃（Amanda Anisimova）／烏克蘭雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）的外卡組合，過去兩屆各自封后的謝／梅最佳拍檔，被看好過關斬將再度衝擊冠軍。

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