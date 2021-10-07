NBA》湖人三巨頭首度合體戰勇士？詹皇、魏少即將上場

詹姆斯、魏斯布魯克。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA季前熱身賽苦吞2連敗，令西部傳統豪門湖人有些顏面掛不住，台灣時間週六洛城主場迎戰2連勝的勇士，迄今仍未在場上合體的「紫金三巨頭」是否會首度現身？備受各界矚目。

湖人上季衛冕失利，今夏積極延攬多名人氣球星助拳，從巫師交易來的「大三元狂人」魏斯布魯克（Russell Westbrook），更與「湖人一哥」詹姆斯（LeBron James）、「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）組成西岸「三巨頭」，不料詹皇、魏少迄今仍未披掛上陣，也令改打中鋒的A.戴維斯孤掌難鳴。

請繼續往下閱讀...

湖人今以105：117不敵太陽後，AD再度被問到這熱門話題，「我不知道那兩個笨蛋什麼時候會打球。但我確信他們很快就會上場。」他表示，這兩位明星隊友非常渴望比賽，「應該就是下一場，或者再後面一場吧，我相信他們會很快磨合進入狀況。」

湖人熱身賽還剩下4場，儘管各界看好「三巨頭」即將合體對戰勇士，總教練沃格爾（Frank Vogel）仍語帶玄機賣關子，表示還沒決定究竟何時才讓詹皇、魏少出賽，僅透露這兩人至少會打兩場暖身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法