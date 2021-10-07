MLB》213勝史詩對決！ 巨人、道奇首度於季後賽碰頭

道奇與巨人將會是季後賽史上合計最多例行賽勝場的對戰組合。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇隊今天在外卡驟死賽靠著泰勒（Chris Taylor）的驚天再見轟擊敗紅雀，順利晉級到國聯分區系列賽對陣舊金山巨人，兩隊不僅是本季全大聯盟戰績第一與第二好的球隊，同時這也是兩隊在季後賽的首度對決。

道奇隊今年賽季於例行賽豪取106勝，但卻只能打國聯外卡，原因就在同分區的巨人硬是比道奇多一勝，兩隊也將在後天進行正面對決，這場對決不僅是兩隊在季後賽史上首度碰頭，還是大聯盟季後賽史上第一次，有兩支105勝以上的球隊正面對決，兩隊合計在例行賽拿下213勝，更是季後賽史上最多勝的對戰組合。

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道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談起這樣的史詩級對戰組合道：「這就是棒球要的...他發生了。」兩隊今年在例行賽一共交手19次，巨人取得10勝9敗的些微優勢。

不過若算上季末加賽，其實道奇與巨人曾在例行賽結束後兩度交手過，分別是在1951年與1962年。1951年，當時還沒搬家的紐約巨人與布魯克林道奇，因為都以96勝58敗結束球季，所以進行了一場3戰2勝的小型系列賽來決定誰是國聯王者，最終由巨人以2勝1敗拿下。

1962年，洛杉磯道奇與舊金山巨人兩隊同樣都以101勝61敗的成績結束例行賽，因此也進行了一場3戰2勝的加賽，這場對決最終同樣由巨人以2勝1敗拿下成為國聯龍頭。

有趣的是，在這兩個巨人與道奇為爭奪國聯龍頭導致加賽的年份，最終都是由紐約洋基隊獲得當年度的世界大賽冠軍。

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