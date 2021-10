MLB》一棒終結比賽助道奇晉級 功臣泰勒坦言並沒有想揮大棒

泰勒在第九局擊出再見兩分砲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今日國聯外卡戰,道奇靠著工具人泰勒(Chris Taylor)轟出再見2分砲,以「好萊塢」式的劇本,3:1擊敗紅雀,挺進分區系列賽,不過這位頭號功臣賽後透露自己當時野心其實並不大,但沒想到最後竟變成再見全壘打。

道奇紅雀戰成1:1進入9局下,2出局,一壘上有貝林傑(Cody Bellinger),回憶當時,泰勒表示他一心想著讓貝林傑盜上二壘,先讓他先站上得點圈,泰勒繼續說:「當他盜上二壘後,老實說,我只是想著敲出一支安打護送貝林傑回壘就好,而不要想、做得太多,然後雷耶斯(Alex Reyes)給了我一顆很甜的滑球作攻擊。」泰勒最終一棒2分砲終結比賽。

"I was like a little kid running around the bases. Pure excitement, I don't even know what I did." Chris Taylor walks @kirsten_watson through his walk-off HR to send the #Dodgers to the NLDS. pic.twitter.com/iDpQ6HfZGA