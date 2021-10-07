MLB》一棒終結比賽助道奇晉級 功臣泰勒坦言並沒有想揮大棒

泰勒在第九局擊出再見兩分砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日國聯外卡戰，道奇靠著工具人泰勒（Chris Taylor）轟出再見2分砲，以「好萊塢」式的劇本，3：1擊敗紅雀，挺進分區系列賽，不過這位頭號功臣賽後透露自己當時野心其實並不大，但沒想到最後竟變成再見全壘打。

道奇紅雀戰成1：1進入9局下，2出局，一壘上有貝林傑（Cody Bellinger），回憶當時，泰勒表示他一心想著讓貝林傑盜上二壘，先讓他先站上得點圈，泰勒繼續說：「當他盜上二壘後，老實說，我只是想著敲出一支安打護送貝林傑回壘就好，而不要想、做得太多，然後雷耶斯（Alex Reyes）給了我一顆很甜的滑球作攻擊。」泰勒最終一棒2分砲終結比賽。

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"I was like a little kid running around the bases. Pure excitement, I don't even know what I did." Chris Taylor walks @kirsten_watson through his walk-off HR to send the #Dodgers to the NLDS. pic.twitter.com/iDpQ6HfZGA — SportsNet LA （@SportsNetLA） October 7, 2021

泰勒強調自己當下並沒有想得太多，野心也不大，他說：「我試著小心翼翼、把目光放近，結果反成就了大事。」泰勒也透露擊出再見全壘打後的心情說：「我就像個小孩一樣跑著壘，就很單純的激動，我甚至不知道我做了什麼。」

例行賽拿到106勝的道奇，接下來將在分區系列賽與107勝的巨人強碰，上演「史詩級」的兩強對決，泰勒肯定地說：「那將會很有趣，是的，有史以來兩支例行賽最好戰績的球隊將碰頭，我們已經爭鬥了整年，所以我很期待上演一場你爭我奪的系列戰。」

泰勒在第九局擊出再見兩分砲。（美聯社）

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