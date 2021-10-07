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中職》韓媒緊盯4位可能旅韓的台灣投手 徐若熙被點名

2021/10/07 15:17

王維中、徐若熙。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕韓媒《MHN Sports》6日撰文點名4位有希望登陸韓職的中職球員，除了德保拉和布雷克兩名洋投，味全龍兩大本土王牌王維中、徐若熙也榜上有名。

報導提到鑒於米蘭達和卡本特的成功，且受疫情影響大聯盟能帶來的資源有限，因此多家韓職球團正在不斷探查台灣聯盟的球員招募，價錢會比簽美國來的球員低，所以韓職下賽季引進「新台灣外援」的可能性非常高，第一個就提到兄弟洋投德保拉。

第二個提到統一獅的布雷克，並稱他是「台灣聯賽第二王牌」，他在2019年就曾效力過韓職SK飛龍以及樂天巨人隊，當時被認為吃局數能力是弱項，不過他本季在中職場均能投6.2局，肯定地認為他已從一名育成型的外國球員進化為完全體球員。

布雷克。（資料照，記者張忠義攝）

第三個提到味全龍的徐若熙，介紹他是2000年出生、擁有154KM速球的超級新秀投手，今年初登板飆出11個出局數全是三振成為熱門話題，雖然年紀輕輕，但投球很有膽識，令人印象深刻。

尤其是今年轉戰韓職的味全龍洋投布里悍曾經大力推薦徐若熙，「他投球非常有魅力。」「是能夠在韓職打球的優秀球員。」

最後提到曾效力韓職NC恐龍的王維中，不過也提到他若再度旅外要在3年後。

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