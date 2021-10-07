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T1》前NBA球員格林助拳 台中太陽3名洋將到位

2021/10/07 15:10

前NBA球員格林（Donté Greene）加盟台中太陽。（台中太陽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕曾在NBA出賽253場、先發82場的全能前鋒格林（Donté Greene）正式加盟台中太陽。現年33歲的格林身高211公分，不僅有禁區優勢，還擁有外線火力，加上基伊（Alonzo Gee）與桑尼（Sani Sakakini）的互補，台中太陽新賽季3名洋將確定到位。

格林在2008年NBA選秀第1輪第28順位被灰熊選中，隨後被交易至國王，並為國王效力4個球季，總計出賽253場、其中有82場先發，生涯每場平均可得6.1分、2.4籃板。格林在2012年後開始往海外發展，曾於中國CBA、菲律賓PBA、波多黎各、黎巴嫩與多明尼加等地打拚。

格林在2019年加入由前NBA球員組成的BIG 3美國職業三對三賽事，他上季場均達11.5分、3.6籃板，還為球隊貢獻35.3％的三分球命中率，顯示身手依舊且近況絕佳。

台中太陽總經理汪蔚傑就提到，格林的狀況真的相當好，無論是運動能力或彈跳水準，都維持一定的檔次，「他夠高又靈活，抓到球還可運到前場，除了可打禁區，更有外線能力，是台中太陽很需要的戰力。」

汪蔚傑表示，格林已迫不及待要來台灣打球，「他態度很好，經驗也相當豐富，還能與基伊與桑尼形成互補，他期待自己能盡快融入球隊，幫球隊打出成績，證明自己實力依舊。」

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