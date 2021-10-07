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網球》美女三姝開胡 印地安泉地主娘子軍沒漏氣

2021/10/07 16:47

羅傑絲。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年喊卡的印地安泉網賽重啟，守土有責的美國地主三姝沒有漏氣，女單初登場先後開胡，各自安抵64強。　

受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，這項男、女共站，原定3月進行的ATP、WTA千分等級硬地大賽，今年順延至10月才開打。本週世界女單44席的羅傑絲（Shelby Rogers），上月美網大滿貫大爆冷門，女單第3輪扳倒澳洲世界球后巴蒂（Ash Barty），如今她轉戰印地安泉，又以7：6（7：2）、6：2擊退烏克蘭加琳妮娜（Anhelina Kalinina），代表東道主喜開紅盤後，將與首輪免戰的瑞士第8種子班西琪（Belinda Bencic）爭取奪32強門票。

2017年美網封后的史蒂芬絲（Sloane Stephens），首輪克服發球狀況，18個被破發點搶救回7個，歷經3盤大戰終挾6：7（5：7）、7：5、6：1逆轉勝英國華生（Heather Watson）；琪絲（Madison Keys）則以6：0、7：5打退愛沙尼亞卡內皮（Kaia Kanepi）。

三度在此封王的英國前球王穆雷（Andy Murray），季末尋求東山再起，本站同獲外卡禮遇者，還有比利時媽媽老將克莉絲特絲（Kim Clijsters）、今年美網女單冠、亞軍的「英國甜心」拉杜卡努（Emma Raducanu）、加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）等。

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