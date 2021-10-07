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高球》強！17歲吳佳晏聲寶公開賽暫領先明拚2連冠

2021/10/07 16:48

吳佳晏。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕總獎金台幣500萬元的聲寶女子公開賽暨秀菊盃長春邀請賽，今在台北高爾夫俱樂部的第二回合，好手力抗強風，17歲吳佳晏奮力打出高於標準桿兩桿的74桿，以兩回合總桿高於標準桿3桿的147桿，暫居首位，明天決賽爭奪台巡女子賽2連冠及冠軍獎金75萬元。梁宜羚也打出74桿，以兩回合148桿，一桿之差暫獨居第2。

吳佳晏在首日打完暫居領先，今第2回合抓下3鳥吞5柏忌，她說：「推桿的方向都可抓得到，但是推桿力道與果嶺速度不易拿捏，又沒有馬上調整過來，打得不夠積極，太保守，影響成績。」她表示，明天決賽要積極一點，尤其是推桿，因為果嶺速度慢，所以更要積極一點推，才比較有機會推進洞。

吳佳晏在去年轉職業後隨即收下3冠，被封為TLPGA最強新人，她在上個月中信邀請賽再度封后，明天有機會挑戰連兩場TLPGA賽事奪冠。

暫居第2的梁宜羚，今繳出2鳥、4柏忌，同樣打出74桿，她表示，今天的74桿是還能接受的成績，雖然後9洞短桿沒有處理很好，但是心態改變很多。

梁宜羚提到，雖然疫情期間練球較少，甚至也懷疑是否要逐漸淡出高球比賽，但是最要感謝這2個月來緣媛球隊的阿姨們，每週都會跟她拼4至5場球，讓她的球技重拾信心，進步神速，「明天只希望能穩穩打，尤其是心情更要穩住，看看能否重演自己曾於2015年在台北球場奪冠的景況。」

兩回合結束，大會取兩回合總桿高於標準桿19桿的163桿共50位選手（包括10位業餘選手），晉級明天最後一回合決賽。明天賽程中另外本次還增加了秀菊盃長春邀請賽，邀請13位資深女子高爾夫球選手一起共襄盛舉，總獎金100萬，分超級長春組與長春組，冠軍可各獲15萬元。

吳佳晏。（TLPGA提供）

梁宜羚。（TLPGA提供）

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