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中職》徐若熙核爆有原因 「沒像昨天那麼嚴重過⋯」（影音）

2021/10/07 17:33

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕味全龍本土新王牌徐若熙昨對統一獅隊罕見1局爆，僅投1.2局掉本季最多的6分，生涯最慘。總教練葉君璋表示，徐若熙開刀後有調整一些動作，還需要時間去記憶，不然偶爾會回到原來的狀況。

徐若熙昨滿血回歸先發，首局猛催7顆至少150公里火球、最速152公里，賞給獅隊3上3下，未料2下大核爆，獅隊2出局連續7名打者上壘，包括陳重羽適時的追平安打，單局狂掃6分，一波帶走勝利。

統一獅總教練林岳平昨就點出投球的手越來越低，導致球偏高。葉總指出，徐若熙動作跑掉會影響滿大的，不管是球速和控球都會差滿多的，「今天先下二軍，但還是會準備下次先發，球季到尾聲，把每場間距拉長。」

徐若熙坦言，第二局突然走鐘，先前先發也有投球機制跑掉的狀況，都沒有像昨天那麼嚴重，「從第一個保送開始感覺怪怪的，怎麼丟不進去，丟進去又會被打，腦袋一片空白，下場後想說怎麼會這樣，教練說動作跑掉，沒那麼穩定，這是小問題。」

徐若熙說，他的身體正常，休息10天先發恢復也很完整，只是昨天先發前，只有丟2次牛棚就上陣，下次先發前應該會換個調整方式，比如丟一組打者練習，保有實戰感覺。

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