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中職》「向自己說聲辛苦了」 郭嚴文感性談千場出賽

2021/10/07 18:11

樂天桃猿郭嚴文昨代打建功，達成生涯一千場出賽獲選單場MVP。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿內野手郭嚴文昨天在跨日大戰擊出關鍵安打，獲選單場MVP，更重要的是，這是個人生涯第1000場出賽，他感性地說，「為自己感到驕傲，想對自己說聲『辛苦了』。」

郭嚴文表示，沒想過可以達成生涯第1000場出賽，更沒想到，昨天比賽中自打球打到左腳大拇指，敲安上壘後竟然要換代跑退場，「我沒辦法接受這樣下場，因為我很少自己會下場，但昨天腳真的有點不舒服，還是換代跑比較好。」

2015年郭嚴文曾締造連續33場安打紀錄，他認為，這紀錄其實還好，畢竟就是當下一場比賽，但1000場出賽是累積而來的，這並不容易。

郭嚴文雖曾締造連續最多場次安打紀錄，不過今年球季打擊陷入低潮，兩度被下放二軍調整，一度連續13場、28打數無安打，大幅超越過去最多連續16打數無安打的紀錄。

郭嚴文說，第一次被下放二軍再上一軍，當時沒敲安打會氣餒，第二次再上來心態調整過來，不再那麼患得患失，在球場3、4小時，把工作做好比較重要。

郭嚴文長期是猿軍的二壘手，近期移防三壘，他強調，守備位置不同其實還好，最大挑戰還是在於自己心理層面，這是影響較大的地方，好在隊友對他幫助很大，「他們都這麼相信我，我為什麼不相信自己呢？」

樂天桃猿郭嚴文。（記者陳志曲攝）

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