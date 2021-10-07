日職》單季全壘打數上雙寫個人里程碑 吳念庭感謝監督重用

〔體育中心／綜合報導〕西武今在主場迎戰軟銀，台灣好手吳念庭突破低潮，敲出本季第10轟，率隊以7：0完封對手，終止近期的4連敗。

此役之前連續11打數無安打的吳念庭，今擔任先發第7棒，2局首打席就敲出西武此役首安，下局再於滿壘時選到保送、助隊取得2：0領先。

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吳念庭在4局又有滿壘建功機會，只惜敲出左外野飛球遭接殺。7局第四次上場打擊時，逮中軟銀中繼投手田中正義147公里的速球，夯出右外野方向陽春砲，也是個人本季第10轟。

吳念庭此役3打數2安、包括1發全壘打，另有1次保送、進帳2分打點、2得分，賽後打擊率升至2成52。

對於本季第10轟出爐，吳念庭表示，因為先發投手松本航很努力，能開轟真是太好了，因為是第10發全壘打，能達到雙位數真的很開心，也增加了自信。「如果不出賽、不站上打擊區，是無法留下這樣的數據的，所以要感謝讓我上場的教練。」

近期面臨連敗低潮的西武，今打線終於甦醒，全場掃出11支安打、攻下7分；得到隊友火力奧援的先發投手松本航表現也相當精彩，演出9局135球完投完封勝，順利收下本季第8勝。

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