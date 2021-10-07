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日職》中繼飆速連3場無失分 宋家豪奪本季第2勝

2021/10/07 21:05

宋家豪中繼1局無失分，奪下本季第2勝。（記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天今作客對戰羅德，宋家豪8局下登板中繼1局無失分，連3場沒有掉分，最快球速達154公里，樂天靠著渡邊佳明9局上的致勝長打，終場以3：2氣走羅德，宋家豪也勇奪本季第2勝。

樂天今天推出王牌投手則本昂大掛帥先發，首局首打席就被荻野貴司敲出左外野陽春砲掉分，樂天2局上由鈴木大地砲轟羅德19歲火球男佐佐木朗希，回敬一發右外野陽春彈追平比數，不過羅德下個半局攻勢再起，萊爾德、岡大海安打串連打回超前分，而樂天4局上靠著島内宏明的適時二壘安打再度追平戰局。

則本昂大渡過前兩局亂流後，後面5局力保不失分，此役先發7局燃燒120球，被敲5支安打失2分，另外飆出本季新高的11K；而佐佐木朗希也主投7局只失2分，另外投出8次三振，最快球速達157公里。

宋家豪8局下接替則本昂大上場投球，一上來就讓中村獎吾敲出二壘滾地球遭刺殺，再三振掉本季敲出26轟的洋砲馬汀，雖被下一棒萊爾德敲出左外野安打，但宋家豪牽制時成功抓到代跑的和田康士朗，成功完成任務。宋家豪中繼1局用22球，被敲1支安打無失分，另有1次三振，防禦率降至2.43，58場出賽並列洋聯第2多。

而樂天9局上棒打羅德終結者益田直也，渡邊佳明在二壘有人2人出局時敲出左外野二壘安打打回致勝分，樂天終場就以3 ：2贏球，收下2連勝，宋家豪本季第2勝也入袋。

洋聯排名第三的樂天，今天贏球後戰績為60勝54敗15和，距離第二名的羅德只剩3場勝差，而位居第4的衛冕軍軟銀近期苦吞6連敗，與樂天的勝差也來到5場。

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