籃球》體育署樂見阿提諾來台 期待更多歸化洋將助拳

體育署副署長林哲宏（中）表態力挺更多歸化球員，以提升男籃禁區競爭力。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「白色巨塔」阿提諾（William Artino）近期即將來台，歸化成為男籃國家隊即戰力，對此體育署樂觀其成，也表態支持未來更多洋將轉藉，目標希望能夠找到2、3人，彼此良性競爭也能輪替效力。

體育署副署長林哲宏表示，近來與籃球協會、內政部以及關心運動的立法委員們共同努力，已經解決歸化球員「卡關」難題，現年29歲、身高211公分的美國籍中鋒阿提諾，將循2013年「新台灣人」戴維斯歸化模式，以殊勳方案提出申請，有望大幅簡化縮短相關流程，以趕上今年11月世界盃亞太區資格賽第1階段。「我們都很清楚，只找一名歸化球員並不夠。」林哲宏指出，鄰近日、韓、菲等國，都擁有多名歸化球員，尤其國內PLG、T1兩大職籃聯盟蓬勃發展，今年底陸續開打，他呼籲各球團能在洋將方面共同努力，「只要球隊有意願和人選，體育署可以協助更多優質即戰力轉籍，以補強台灣最欠缺的禁區高度，並應付競爭激烈的國際賽。」

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此外，由於國內防疫有成，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩下，今年底籃球賽季是否開放球迷進場？林哲宏回應：「機會應該很大，當然我們還是要視情況發展，並尊重中央流行疫情指揮中心（CDC）的專業決定，現在確實朝著開放角度規劃。」

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