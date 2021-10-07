網球》全民集氣！梁恩碩明拚印地安泉會內開胡

梁恩碩。（資料照，歐新社）





〔記者梁偉銘／綜合報導〕寶島「小鋼砲」梁恩碩已從會外賽連過兩關，生涯首闖印地安泉網賽會內舞台，台灣時間今上午約11時，挑戰世界排名51的美國地主好手瑞絲姬（Alison Riske），這也是台美雙姝頭一回過招，全民集氣隔空為台將新世代加油。

受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，男、女共站，原定3月進行的印地安泉網賽，今年順延至10月才開打，梁恩碩連兩場都歴經3盤苦戰，先後力退中國長人王欣瑜、東道主多海德，繼今年3月杜拜再闖WTA千分等級大賽會內，也是我國女將在印地安泉賽史的第5人。身高僅158公分的梁恩碩 ，10月2日剛滿21歲，目前排名224，首度面對173公分、年長10歲的瑞絲姬，仍得發揮速度和爆發力等優勢，臨場才能以小搏大，再度為自己和球迷締造驚喜。

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至於「台灣一姊」謝淑薇昨已旗開得勝，6：1、7：6（7：4）擊敗美國布倫格兒 （Madison Brengle），睽違3年挺進女單64強，下個對手為2017年法網大滿貫冠軍的拉脫維亞24種子奧絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），小薇過往單打對戰2連勝穩居上風。

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