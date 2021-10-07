中職》不怕「全左打線」！ 獅王牌搬出「第4球種」飆完封（影音）

布雷克完投完封獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅王牌布雷克面對中職史上首見的「全左打線」，猛飆2安打完封勝，賞給味全龍在台南球場的9連敗，龍隊差2敗就追平三商虎和La New熊在這座球場11連敗的聯盟紀錄。

由於重砲捕手吉力吉撈・鞏冠受傷，味全今換上劉時豪蹲捕，單場先發野手9人都用左打出賽，聯盟記錄組已證實，打破8人的原紀錄，史上第1次。

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布雷克曾在2019年效力韓職，這段經歷帶來很多對戰左打的經驗。他說，美國右打居多，若沒去過南韓打球，面對這條打線可能會很不適應，「台韓遇到左打機會都很多，完全沒問題。」

一改過往策略，布雷克搬出較不擅長的第4球種「曲球」，「之前單場丟個5、6顆就很了不起，我這場就投了超過20顆，用來對付左打者很有幫助。」他也分析，打線比較沒有力量型打者，被敲安也沒關係，積極進攻收到成效。

布雷克超車中信兄弟德保拉的13勝，防禦率1.91也緊迫盯人，有望競爭雙冠王，「這種競爭讓我更集中在每週的比賽，德保拉也投得很好，大家都盡力去爭取。」

布雷克完投完封獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

布雷克完投完封獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

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