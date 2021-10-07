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亞洲盃資格賽》鏖戰88分鐘總算破門 台灣不敵印尼吞9連敗

2021/10/07 22:25

台灣男足在亞洲盃資格賽附加賽不敵印尼吞9連敗。（足協提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣男足今在亞洲盃資格賽附加賽碰上印尼，我國直到下半場第88分鐘才靠替補上陣的許恆賓攻破印尼大門，但終場仍以1：2落敗，目前已處於9連敗的低潮。

本場比賽台灣採取5-4-1陣型，用5名後衛加強後防，可惜效果不彰，第19分鐘後衛就出現防守失誤，讓印尼前鋒魯馬基克（Ramai Rumakiek）穿越防線，擺脫謝朋龍、林正益的防守，在幾乎不設防下起腳破門，台灣陷入0：1落後。

台灣攻勢有限，開賽第4分鐘，新生代球員、台加混血兒蔡立靖接獲前鋒李祥偉傳球，起左腳射門，可惜遭印尼門將擋下，錯失上半場最佳機會。

蔡立靖。（足協提供）

下半場開始不久，台灣隊後防再度發生失誤，印尼隊長迪馬斯（Evan Dimas）在第50分鐘於門前推射破網，攻進印尼本場第2球。

本場比賽雖在泰國舉行，但此役算是印尼主場，亞洲盃資格附加賽採兩回合制，若最終雙方1勝1敗，且勝分差相同，將優先比較客場失球。

台灣在比賽後段仍積極強攻，總算在第88分鐘，林明偉靠著自由球在禁區左側接到球，並頭錘助攻給許恆賓起右腳射門破網，下一場台灣只要以1：0獲勝，就能晉級亞洲盃。

許恆賓幫助台灣隊追回1球。（足協提供）

台灣隊代理總教練葉獻中。（足協提供）

台灣隊隊長吳俊青。（足協提供）

中華足協方靖仁秘書長此次隨隊出征。（足協提供）

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