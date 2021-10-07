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NBA》當年選秀未受賞識 快艇小將：我不在乎那些總管

2021/10/07 22:50

曼恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA年度總管調查公布各項報告，其中在「新賽季最有可能爆發的球員」最終由灰熊的傑克森（Jaren Jackson Jr.）獲選。而快艇小將曼恩（Terance Mann）雖未獲選，仍被NBA總管們視為快艇陣中來季最有可能爆發的球員，然而曼恩似乎不怎麼領情，甚至稱他完全不在乎。

根據美媒《運動畫刊》雜誌記者Farbod Esnaashari報導指出，曼恩接受訪問時笑稱：「你說總管？那些直到第48順位才選我的總管？我才不管那些狗屁。」

儘管曼恩如此回應，快艇籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）仍對這位25歲小將讚譽有加。「他（曼恩）在休賽季有著巨大的成長，不管是技巧或自信方面都是。」另外，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）也表示，曼恩在進攻端進步許多，並期許他在防守端也能更加精進。

去年季後賽，曼恩從板凳挺身而出，在快艇最後8場比賽中先發上陣了6場，繳出場均12.8分、2.9籃板、1.1助攻及1抄截，投籃命中率與三分命中率更來到55.7%及44.8%。其中最讓球迷印象深刻，莫過於在第二輪對上爵士的關鍵第七戰一人獨砍39分的精采表現。

下個賽季快艇主將「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）因傷勢影響，能否出賽還是未知數，若曼恩能再度繳出去年季後賽的神勇表現，對快艇來說無疑是好消息。

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