NBA》當年選秀未受賞識 快艇小將：我不在乎那些總管

曼恩。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA年度總管調查公布各項報告,其中在「新賽季最有可能爆發的球員」最終由灰熊的傑克森(Jaren Jackson Jr.)獲選。而快艇小將曼恩(Terance Mann)雖未獲選,仍被NBA總管們視為快艇陣中來季最有可能爆發的球員,然而曼恩似乎不怎麼領情,甚至稱他完全不在乎。

根據美媒《運動畫刊》雜誌記者Farbod Esnaashari報導指出,曼恩接受訪問時笑稱:「你說總管?那些直到第48順位才選我的總管?我才不管那些狗屁。」

. @Farbod_E - “GM’s voted you among those likely to have a breakout year. What’s that like?”



Terance Mann - “You said GM’s? The ones that didn’t draft me? 48th pick? I don’t care about that shit.” pic.twitter.com/0UPm9Avfdm