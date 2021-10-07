老婆超火大！ 英網球名將穆雷弄丟婚戒急求助：我是白癡...

英國網球好手穆雷弄丟婚戒，懊惱發文向網友求助。（圖翻攝自Andy Murray_IG）

〔即時新聞／綜合報導〕糗了！前世界排名第一的英國網球男單好手穆雷（Andy Murray），週四（7日）在IG上發文求救，請大家「協尋」他的婚戒，還懊悔的表示「我是白癡！」（I’m an idiot.）

穆雷結婚後，只要練習或上場比賽，都會將婚戒綁在鞋帶上。（路透）

根據英國《衛報》報導，今年34歲的穆雷，2015年娶了女友席兒絲（Kim Sears）為妻，每次練習或上場比賽都會將婚戒綁在鞋帶上。近日到美國加州小城印地安泉（Indian Wells）參加「大師賽」的穆雷，卻發生讓他懊悔至極的情況，就是他的婚戒搞丟了！

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穆雷週四透過IG發布影片表示，自己6日在印地安泉吃完晚餐後就開車返回旅館，回到下榻處後，他便將車上濕掉的鞋子拿到戶外透氣風乾。不過因為鞋子悶在車上已經有味道，穆雷住的房間並沒有陽台，他也不想將臭鞋子拿進房間，索性將鞋子擺在車子底下，接著穆雷就回房休息。

沒想到7日一早起床，穆雷發現本應在車子底下的鞋子不見了，但他也沒多想，趕緊去買了雙新鞋：不過在練習時，他的物理治療師忽然問他：「你的結婚戒指呢？」這才讓穆雷嚇到，猛然想起自己的婚戒也在那雙失蹤的鞋子上。

穆雷無奈表示，妻子現在很火大，所以他得想辦法找回婚戒，於是透過社群網站向網友求助；同時他也懊悔的說：「我真的是白癡！現在看來把婚戒綁在鞋帶上真的爛透了，但我需要大家的幫忙。」

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