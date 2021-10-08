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亞洲盃資格賽附加賽首戰 台灣男足不敵印尼

2021/10/08 01:06

〔中央社〕台灣男足7日晚間亞洲盃資格賽附加賽首回合，雖然靠著許恆賓下半場延長補時第91分鐘進球，最終仍以1比2不敵印尼，兩隊11日將再碰頭，台灣若能1比0獲勝，同樣能晉級。

台灣男足這次前往泰國出戰2023亞洲盃資格賽附加賽，與印尼進行兩回合比賽，但在臨行前，爆發總教練與4名球員發生違紀事件，最終由助理教練葉獻中臨危受命代理總教練帶兵出征。

雖然這次是在第3地泰國比賽，但印尼在7日晚間的比賽擔任主場角色，對台灣隊而言則是客場出戰。

印尼靠著第19分鐘以及第50分鐘進球，取得2比0領先，台灣隊在落後2球情況下，維持積極防守，再嘗試防守反擊，可惜幾次機會都無法突破到有效進攻範圍。

台灣隊徐翊在第88分鐘時，前場頭頂爭搶遭印尼球員惡劣犯規受傷出場，而台灣隊也獲得1次自由球機會，隨後由許恆賓一腳將球送進球門，取得客場進球，可惜未能再下一城，最終台灣隊就以1比2吞敗。

教練葉獻中表示，球隊有按照賽前的準備進行戰術演練，最後也是依照自由球的設定得到進球，而賽前也大致上設定印尼進球的方式，會從邊路突破展開，「當然選手在防守上的分心，導致對方進了2球」。

談到球隊士氣，葉獻中透露，一抵達泰國時，就感受到選手團結的氣氛，沒有受到事件的影響，才有取得客場進球的機會，下一場比賽會好好準備，尋求晉級的機會。

中華民國足球協會表示，比賽末段受傷的徐翊，經過醫院包紮檢查後無大礙，台灣隊下場比賽將在台灣時間10月11日晚間9時在同一地點以主場角色對戰印尼，由於台灣隊首戰取得客場進球，11日比賽只要1比0贏球，就能取得晉級的機會。（編輯：楊昭彥）1101008

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