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MLB》太空人強投優質先發封鎖白襪！ 美聯分區賽旗開得勝（影音）

2021/10/08 08:04

〔體育中心／綜合報導〕太空人今與白襪展開5戰3勝的美聯分區系列賽，太空人先發投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）繳出6.2局無失分優質先發，壓制白襪打線，終場太空人6：1獲勝，系列賽首戰拔得頭籌。

太空人先發投手麥卡勒。（美聯社）

白襪今推出陣中王牌林恩（Lance Lynn）掛帥，他本季例行賽僅有一次與太空人交手的紀錄，在美國時間6月19日時投4局失掉6分。今2下就讓太空人先馳得點，挨梅耶斯（Jake Meyers）適時安打失掉1分，3下又遇亂流失2分，4下太空人攻勢再起，布蘭特利（Michael Brantley）掃出2分打點安打，也把林恩打退場。

林恩黯然退場。（美聯社）

林恩今主投3.2局被打6安狂失5分，另有4三振、2保送，無法壓制太空人打線，讓球隊比賽前段就陷入落後，終場也承擔此役敗投。

相較林恩表現不佳，太空人先發投手麥卡勒投得虎虎生風，6.2局僅挨4安無失分優質先發，加上打線相挺，阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）5下夯出陽春砲，讓球隊持續擴大領先。

阿瓦瑞茲5下夯出陽春砲。（USA TODAY Sports）

白襪前7局分數都掛蛋，僅在8上靠阿布瑞尤（Jose Abreu）安打換回1分，終場系列賽首戰出師不利，吞下敗仗，雙方將於明日再度交手，進行系列賽第2戰。

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