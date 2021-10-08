NBA》仍堅持不打疫苗 籃網明主場對公牛KI確定無法上場

明天籃網主場交手公牛的熱身賽，確定將成為KI本季第一場因為接種疫苗錯過的主場比賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／台北報導〕NBA新球季即將在10月20日開打，季前熱身賽也正如火如荼進行，然而籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）卻因不願施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，多天無緣球隊訓練，今美媒爆料明對上公牛的熱身賽，確定將成為他因未能遵守紐約市的疫苗接種要求缺席的首場主場比賽。

NBA新球季即將開打，為降低球迷、球員和其餘相關人員的感染風險，聯盟積極鼓勵球員施打疫苗，然而美國各州疫苗規定有所不同，籃網主場所在地紐約市，規定球員至少要打一劑疫苗才能夠參與訓練或出賽，但籃網球星厄文迄今卻仍在抵制接種疫苗。

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若厄文最後仍不願施打疫苗，本季恐怕就無法在自家主場出賽，代表他至少得缺賽41場，然而NBA聯盟已經與球員工會達成共識，任何未打疫苗的球員如果遭到防疫政策隔離，每缺席一場比賽就會被砍91.6分之1的年薪，以厄文來說缺席一場大概就要被扣38萬美元，41場恐就要損失逾1550萬美元。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早在推特指出，明籃網交手公牛的比賽，籃網隊已經將KI列為「out/ineligible」（無法上場／不符合資格），這將會為他因為未能滿足紐約市的疫苗接種需求錯過的首場主場比賽。

厄文若到開季都不打疫苗，除了會損失上千萬薪水外，恐怕也將大大影響籃網新球季的競爭力，而籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）先前受訪時雖表示會尊重厄文的決定，仍會將KI視為球隊的一分子，但他也坦言很希望籃網能以完整的陣容出戰新球季，但也表示「我希望厄文可以成為我們球隊的一員，或許是我太天真了，但這就是我的感受。」

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