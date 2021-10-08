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MLB》錢太少留不住柯瑞亞？ 太空人老闆：努力中

2021/10/08 09:08

柯瑞亞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人球星柯瑞亞（Carlos Correa）在這個休賽季成為自由球員，他在季前曾開放球團和他談約，不過雙方不僅未達成共識，彼此間的想法還有一段差距，目前太空人正在打季後賽，老闆克蘭恩（Jim Crane）表示，球團努力與他談約中。

「我們相當欣賞柯瑞亞的表現以及帶領球隊的姿態，而隨著賽季的結束，我們一定會有所做為，是時候解決問題了。」柯瑞亞自2015年升上大聯盟就在太空人打拚，6個賽季繳出打擊三圍.277/.356/.481，累積133轟、489打點，本季繳出.279/.366/.485打擊三圍，有26轟、92分打點貢獻。

先前柯瑞亞自曝太空人在開出的6年1.2億美元（約新台幣34.1億）合約遭到拒絕後，不久又開出5年1.25億美元（約新台幣35.6億）合約，不過這遠不及當時同在談約的大都會游擊手林多（Francisco Lindor）10年3.41億美元（約新台幣97.3億）的延長合約，柯瑞亞想要的是大而長的合約。

克蘭恩表示，大家都很喜歡柯瑞亞，因為他打球努力，又有領導的感染力，從他到太空人以來，就是太空人的活招牌，也是一名很棒的運動員。至於柯瑞亞想要的是大而長的合約，客蘭恩表示：「這取決於我們雙方的想法跟共識，當然，美元是很大的因素。」

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