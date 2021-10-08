湯優盃》台灣男團分在死亡之組 官網讚麟洋配、周天成坐鎮實力堅強

李洋/王齊麟。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕在丹麥舉辦的湯優盃將於明日點燃戰火，世界羽聯（BWF）官網特此撰文介紹各隊戰力分析，其中台灣隊部分提到，有了東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟等人助陣，實力絕對不容小覷。

明日登場的湯優盃，包括男子團體賽的湯瑪斯盃及女子團體賽的優霸盃，各有16隊參賽，均分成4組，取分組前2晉級8強。男子組部分，英國隊臨時退賽，僅剩下15個國家，台灣與印尼、 阿爾及利亞、泰國同在A組，代表隊成員有男單周天成、王子維，男雙有「麟洋配」李洋/王齊麟，這也是他們奧運之後的首度參賽，加上之前已參與蘇迪曼盃的楊博涵/盧敬堯、李哲輝/楊博軒，實力相當堅強。

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BWF文章中提到，A組有三支強隊，台灣、印尼和泰國，無疑是「死亡之組」，台灣部分，有能力在比賽中走得很遠，蘇迪曼盃結束後，奧運金牌李洋/王齊麟、以及好手王子維加入陣中，這支球隊的實力不容小覷。

文中表示，在雙打部分，楊博涵/盧敬堯、李哲輝/楊博軒上週在蘇迪曼盃的狀態很好，男單則有周天成、王子維坐鎮，整體來說很有實力，是晉級八強的勁旅。

至於台灣同組對手，印尼被評為擁有一支強大的隊伍，雙打有「小黃人」吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）、「奶爸組合」阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan）坐鎮，不過單打方面較令人擔憂，金廷（Anthony Sinisuka Ginting）在蘇迪曼盃的表現並不出色。

另外，泰國也被認為實力不俗，有機會晉級8強，台灣、印尼絕對不能輕忽；阿爾及利亞僅有4名選手，文中指出，他們是來汲取寶貴的經驗，透過對戰其他國家更成熟的球隊時，提升經驗值。

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