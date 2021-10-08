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NBA》驚！18名前球員涉健保詐欺遭逮 一人明年還要退休球衣

2021/10/08 09:35

前灰熊防守悍將艾倫遭指控涉健保詐騙。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕多位前NBA球員涉嫌詐欺被逮！多家美媒報導，有18位NBA球員因為涉嫌從NBA的健康福利計畫中騙取約400萬美元（約1.1億台幣）遭到逮捕，然而其中不但有大咖球員「大寶貝」戴維斯（Glen Davis）、防守悍將艾倫（Tony Allen），還有一人是曾來台灣打過SBL的史密斯（Greg Smith）。

根據《NBC》、《TMZ》等多家美媒報導，負責起訴此案的美國紐約南區檢察官在受訪時表示，這18名球員在NBA的職業生涯總計共賺得高達3.43億美元（約96億台幣）薪資，但根據調查，他們卻透過用假發票報假帳的方式，向NBA的醫療保健計劃提交虛假證明來騙取金錢，檢察官也痛批「領著高薪卻用假發票來作假帳實在太可恥」。

NBA官方和球員工會也共同發表聲明，指出「NBA和球員工會為我們的球員提供的福利計畫，對球員的健康非常重要，也讓這項指控讓人沮喪，關於此事我們將全力配合檢察官調查。」

而這涉嫌詐欺的18名球員中，最著名的就是曾在塞爾提克奪冠的名將「大寶貝」戴維斯，還有「Kobe終結者」之稱的防守悍將艾倫，其中6度入選最佳防守的艾倫，其球衣原本將在明年1月29日被灰熊退休，9月初他在受訪時還大呼是「莫大的榮耀」，現在卻遇上詐欺醜聞，球衣想要光榮退休恐怕全成一場空。

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