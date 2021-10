MLB》通緝要犯現身道奇球場? 美國法警局懸賞抓人

在逃23年的美國詐欺犯魯福,被發現似乎出現在5年前道奇球場本壘後方看台。(取自網路)

〔記者倪婉君/綜合報導〕道奇昨在主場贏球闖進國聯分區系列賽,而美國有線電視新聞網(CNN)則驚爆在逃23年的詐欺要犯魯福(John Ruffo),疑似曾於5年前現身道奇球場觀看比賽,目前美國法警局仍苦尋不著嫌犯下落,希望社會大眾能夠幫忙協尋,並將提供最高2萬5千美元(約台幣70萬)賞金給提供訊息的民眾。

道奇昨在國聯外卡戰以3:1擊敗紅雀,明起將和巨人展開國聯分區系列賽。而在季後賽如火如荼之際,CNN昨天報導一則和道奇球場相關的消息,因為據美國法警局訊息,在1998年犯下高達3.5億美元銀行詐欺案且被判刑17.5年徒刑的魯福,可能在2016年8月5日現身道奇主場觀看道奇和紅襪之戰。

請繼續往下閱讀...

Fugitive John Ruffo had been on the run for years.



Then, a man U.S. Marshals say bore a striking resemblance to Ruffo showed up—behind home plate at a Dodgers game.



Follow along as authorities work to identify the man in these photos: https://t.co/5CAQSdXtor pic.twitter.com/PO0JiXnYxz