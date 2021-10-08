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MLB》通緝要犯現身道奇球場? 美國法警局懸賞抓人

2021/10/08 08:48

在逃23年的美國詐欺犯魯福，被發現似乎出現在5年前道奇球場本壘後方看台。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇昨在主場贏球闖進國聯分區系列賽，而美國有線電視新聞網（CNN）則驚爆在逃23年的詐欺要犯魯福（John Ruffo），疑似曾於5年前現身道奇球場觀看比賽，目前美國法警局仍苦尋不著嫌犯下落，希望社會大眾能夠幫忙協尋，並將提供最高2萬5千美元（約台幣70萬）賞金給提供訊息的民眾。

道奇昨在國聯外卡戰以3：1擊敗紅雀，明起將和巨人展開國聯分區系列賽。而在季後賽如火如荼之際，CNN昨天報導一則和道奇球場相關的消息，因為據美國法警局訊息，在1998年犯下高達3.5億美元銀行詐欺案且被判刑17.5年徒刑的魯福，可能在2016年8月5日現身道奇主場觀看道奇和紅襪之戰。

美國法警局是在2016年9月接獲線報指出，魯福（現年66歲）於一個月前現身道奇主場本壘後方的看台觀戰，當時身穿藍色T恤，這是他在1998年在紐約某處提款機領錢被錄影拍下畫面後，首次疑似行蹤曝光。

調查人員雖然根據球場截圖畫面確定座位，也找到購買票券的人士，但始終未能證實該名藍衣男子是否就是魯福。這起銀行詐欺案是美國史上最大的詐欺案件之一，當時魯斯獲1千萬美元保釋金交保後，卻未依規定於1998年11月9日赴紐澤西聯邦監獄服刑。

在失蹤長達23年後，美國法警局也提供魯福現在可能的樣貌照片供民眾參考，希望早日將他繩之以法。

美國法警局提供魯福現在可能的樣貌，希望大眾幫忙提供線索。（取自網路）

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