MLB》兩度吃藥遭禁賽一年 卡諾將在冬盟復出

〔體育中心/綜合報導〕大都會明星二壘手卡諾(Robinson Cano)因二度被抓到使用禁藥遭聯盟禁賽一年,根據《ESPN》記者高梅茲(Hector Gomez)報導,卡諾預計將在多明尼加冬季聯盟復出,期盼找回身手為下賽季做準備。

Robinson Cano will play with @EOBASEBALLCLUB in the Dominican Winter League.



"Cano wants to play and is preparing for that, I do not assure you that he will be there from day one, but he will play", told Felix Peguero, GM of the Estrellas Orientales. pic.twitter.com/GiYU1zs1L5