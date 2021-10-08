MLB》兩度吃藥遭禁賽一年 卡諾將在冬盟復出

卡諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星二壘手卡諾（Robinson Cano）因二度被抓到使用禁藥遭聯盟禁賽一年，根據《ESPN》記者高梅茲（Hector Gomez）報導，卡諾預計將在多明尼加冬季聯盟復出，期盼找回身手為下賽季做準備。

Robinson Cano will play with @EOBASEBALLCLUB in the Dominican Winter League.



"Cano wants to play and is preparing for that, I do not assure you that he will be there from day one, but he will play", told Felix Peguero, GM of the Estrellas Orientales. pic.twitter.com/GiYU1zs1L5 — Héctor Gómez （@hgomez27） October 6, 2021

由於遭到禁賽，卡諾上季不僅無球可打，2400萬美元的薪水也一併沒收，他在2019年從水手轉戰大都會後表現不佳，2020賽季好不容易觸底反彈，在49場出賽繳出316打擊率，並有10轟、30分打點，但禁藥問題纏身，使他職業生涯再度蒙上陰影。

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今年將滿39歲的卡諾，未來在球隊定位也成迷，他仍有2年合約尚未走完，如何處理這個燙手山芋考驗著管理階層和教練團，就有美媒給出建議，若國聯下賽季取消投手打擊恢復DH制度，卡諾有望擔任指定打擊，若仍找不到空位，大都會也有可能認賠殺出，直接將其釋出。

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