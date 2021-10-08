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NBA》來台打球竟成犯罪鐵證！前台銀大咖洋將遭控詐欺健保

2021/10/08 10:11

達欣梅約（左二）、台銀史密斯（右二）曾是2018年SBL最受矚目的兩位洋將。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕擁有五年NBA資歷、先前曾來台效力台銀隊的（Greg Smith），今遭指控涉嫌過用假發票報假帳的方式，向NBA的醫療保健計劃提交虛假證明來騙取金錢，而他2018年來台銀打球的經歷竟成為犯罪的鐵證。

多家美媒報導，有18位NBA球員因為涉嫌從NBA的健康福利計畫中騙取約400萬美元（約1.1億台幣）遭到逮捕，其中不但有大咖球員「大寶貝」戴維斯（Glen Davis）、防守悍將艾倫（Tony Allen），還有一人是就曾來台灣打過SBL的史密斯。

今年30歲的史密斯主打中鋒和大前鋒，待過火箭、獨行俠有5年的NBA經歷，2012-14球季曾與台裔後衛林書豪當了兩年的隊友，生涯最佳表現則是在2012-13球季，出賽70場，有10場擔任先發，留下6分、4.6籃板的成績單，離開NBA後效力於日本B League的大阪EVESSA，之後又到菲律賓打球，成為浪人。

2018年球季，史密斯飄洋過海來到台灣加盟台銀，不過雙方僅合作一季，台銀就因史密斯表現不夠積極，與他結束合約，沒想到他來台打球卻成為他被控健保詐欺的鐵證

檢察官指出，史密斯表示自己2018年12月20日在加州接受牙科手術治療，但依據公開比賽紀錄，史密斯那週根本就是在台灣打球，且隔天他還代表台銀上場，並在交手九太的比賽中拿下11分，根本就不可能飛回美國看牙。

史密斯來台打球的經歷竟成為他犯罪的鐵證。（資料照，記者林正堃攝）

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