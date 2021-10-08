MLB》塞揚熱門和最會轟二壘手成自由球員 藍鳥總管盼能留下

雷伊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥本季僅以一步之差就能挺進季後賽，陣中賽揚獎熱門雷伊（Robbie Ray）和強打希米恩（Marcus Semien）季後將成為自由球員，總管艾特金斯（Ross Atkins）期盼能留住2名球隊功臣。

艾特金斯表示：「我們與球員間的對話仍在持續，希望他們的想法與我們的想法（續留）一致。」藍鳥近年來在自由市場花錢毫不手軟，他們前年以4年8000萬美元（約22億台幣）簽下柳賢振，去年更以6年1.5億美元（約42億台幣）奪得「春天哥」史普林格（George Springer）。

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雷伊上賽季以1年800萬美元（約2億台幣）續留藍鳥，本季繳出13勝7敗、防禦率2.84，並送出248次三振，投出生涯代表作，也被列為美聯賽揚獎熱門人選，今年已經30歲的他，勢必會在自由市場爭取一份大約；希米恩整季也繳出2成65打擊率、45轟、102分打點，45發全壘打也成為MLB史上最會開轟的二壘手。

但藍鳥要留下這兩人並不容易，他們休賽季並沒有足夠的薪資空間，外界也預期藍鳥頂多簽回其中一位球星。對此，艾特金斯提到：「我們不會侷限任何可能，我們會找出對球隊來說最好的決定。」

希米恩。（資料照，法新社）

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