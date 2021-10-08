晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》塞揚熱門和最會轟二壘手成自由球員 藍鳥總管盼能留下

2021/10/08 10:57

雷伊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥本季僅以一步之差就能挺進季後賽，陣中賽揚獎熱門雷伊（Robbie Ray）和強打希米恩（Marcus Semien）季後將成為自由球員，總管艾特金斯（Ross Atkins）期盼能留住2名球隊功臣。

艾特金斯表示：「我們與球員間的對話仍在持續，希望他們的想法與我們的想法（續留）一致。」藍鳥近年來在自由市場花錢毫不手軟，他們前年以4年8000萬美元（約22億台幣）簽下柳賢振，去年更以6年1.5億美元（約42億台幣）奪得「春天哥」史普林格（George Springer）。

雷伊上賽季以1年800萬美元（約2億台幣）續留藍鳥，本季繳出13勝7敗、防禦率2.84，並送出248次三振，投出生涯代表作，也被列為美聯賽揚獎熱門人選，今年已經30歲的他，勢必會在自由市場爭取一份大約；希米恩整季也繳出2成65打擊率、45轟、102分打點，45發全壘打也成為MLB史上最會開轟的二壘手。

但藍鳥要留下這兩人並不容易，他們休賽季並沒有足夠的薪資空間，外界也預期藍鳥頂多簽回其中一位球星。對此，艾特金斯提到：「我們不會侷限任何可能，我們會找出對球隊來說最好的決定。」

希米恩。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。