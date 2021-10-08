網球》不用被老婆殺掉了 前英國球王找回重要婚戒

莫瑞習慣在比賽和訓練時將婚戒綁在鞋帶上。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英國網球名將莫瑞（Andy Murray）日前在訓練時不慎弄丟球鞋，更糟糕的是，重要的婚戒也綁在球鞋上，快被老婆殺掉的他昨（7日）在IG上發文求救，請大家「協尋」他的婚戒，靠著廣大粉絲的力量，不到15個小時就傳出好消息。

根據英國《衛報》報導，穆雷每次練習或上場比賽都會將婚戒綁在鞋帶上，沒想到近日他飛到美國備戰印地安泉（Indian Wells）大師賽時，結束練習回到下榻處後，由於不想把臭鞋子帶進室內，索性將鞋子直接放在車下晾乾，沒想到隔天一早鞋子竟不翼而飛。

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搞丟重要的婚戒讓妻子非常火大，無奈的莫瑞透過社群網站向網友求助，懊悔的寫道：「我真的是白癡！現在看來把婚戒綁在鞋帶上真的爛透了，但我需要大家的幫忙。」

不過不到15個小時，穆雷再度在IG上發文，開心表示「你們相信嗎？鞋子和結婚戒指都回來了，不用被老婆殺掉了！」也不忘感謝粉絲和網友們的幫忙。雖然最後穆雷並沒有交代婚戒和鞋子到底是怎麼找回來的，僅透過IG表示他有和飯店保全通過幾通電話，不過能在比賽前順利找到婚戒，應該能讓這位前英國球王鬆了一大口氣。

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