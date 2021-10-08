晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》美國權威雜誌票選年度最佳球員！ 大谷翔平獲得殊榮

2021/10/08 11:21

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕據外媒報導，美國權威棒球刊物《棒球文摘（Baseball Digest）》今天公布大聯盟年度最佳球員獎，由天使日籍二刀流球星大谷翔平榮膺此殊榮。

棒球文摘自1969年開始，每年都會透過投票選出大聯盟年度球員獎，今年邀請19位專家進行投票，成員包括棒球作家、前球員、前大聯盟球隊總管、高層，大谷翔平獲得其中的16張第1名選票，奪下此獎項。值提一提的是，大谷翔平在2018年，就曾拿下棒球文摘票選的美聯新人王，如今靠著本季強投豪打表現，獲得年度球員獎肯定。

藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）獲得2張第1名選票，排名第2，總分輸大谷14分，國民隊強打索托（Juan Soto）名列第3，皇家重砲培瑞茲（Salvador Perez）拿下第4名。

棒球文摘今一併公布他們選出的大聯盟年度最佳投手，由道奇塞揚強投薛哲（Max Scherzer）獲獎；大聯盟年度最佳救援投手，則是釀酒人終結者哈德（Josh Hader）得到此獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。