MLB》美國權威雜誌票選年度最佳球員！ 大谷翔平獲得殊榮

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕據外媒報導，美國權威棒球刊物《棒球文摘（Baseball Digest）》今天公布大聯盟年度最佳球員獎，由天使日籍二刀流球星大谷翔平榮膺此殊榮。

棒球文摘自1969年開始，每年都會透過投票選出大聯盟年度球員獎，今年邀請19位專家進行投票，成員包括棒球作家、前球員、前大聯盟球隊總管、高層，大谷翔平獲得其中的16張第1名選票，奪下此獎項。值提一提的是，大谷翔平在2018年，就曾拿下棒球文摘票選的美聯新人王，如今靠著本季強投豪打表現，獲得年度球員獎肯定。

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藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）獲得2張第1名選票，排名第2，總分輸大谷14分，國民隊強打索托（Juan Soto）名列第3，皇家重砲培瑞茲（Salvador Perez）拿下第4名。

棒球文摘今一併公布他們選出的大聯盟年度最佳投手，由道奇塞揚強投薛哲（Max Scherzer）獲獎；大聯盟年度最佳救援投手，則是釀酒人終結者哈德（Josh Hader）得到此獎。

Congratulations to #ShoheiOhtani of the @Angels - the the 2021 @BaseballDigest-@eBay MLB Player of the Year. Our 53rd @MLB Player of the Year award （1969-2021）. pic.twitter.com/WOHgGnht19 — Baseball Digest （@BaseballDigest） October 7, 2021

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