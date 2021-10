MLB》美國權威雜誌票選年度最佳球員！ 大谷翔平獲得殊榮

大谷翔平。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕據外媒報導,美國權威棒球刊物《棒球文摘(Baseball Digest)》今天公布大聯盟年度最佳球員獎,由天使日籍二刀流球星大谷翔平榮膺此殊榮。

棒球文摘自1969年開始,每年都會透過投票選出大聯盟年度球員獎,今年邀請19位專家進行投票,成員包括棒球作家、前球員、前大聯盟球隊總管、高層,大谷翔平獲得其中的16張第1名選票,奪下此獎項。值提一提的是,大谷翔平在2018年,就曾拿下棒球文摘票選的美聯新人王,如今靠著本季強投豪打表現,獲得年度球員獎肯定。

請繼續往下閱讀...

藍鳥重砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)獲得2張第1名選票,排名第2,總分輸大谷14分,國民隊強打索托(Juan Soto)名列第3,皇家重砲培瑞茲(Salvador Perez)拿下第4名。

棒球文摘今一併公布他們選出的大聯盟年度最佳投手,由道奇塞揚強投薛哲(Max Scherzer)獲獎;大聯盟年度最佳救援投手,則是釀酒人終結者哈德(Josh Hader)得到此獎。

Congratulations to #ShoheiOhtani of the @Angels - the the 2021 @BaseballDigest-@eBay MLB Player of the Year. Our 53rd @MLB Player of the Year award (1969-2021). pic.twitter.com/WOHgGnht19