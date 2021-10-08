MLB》開轟還演「盜本壘」！ 去年驚奇菜鳥今再寫鬼神紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕光芒菜鳥阿羅薩雷納（Randy Arozarena）去年季後賽繳出瘋狂表現不僅拿下系列賽MVP殊榮，更讓球迷們深深記住他的名字，今年在季後賽首戰交手紅襪，擔任球隊開路先鋒的他，不但開轟還上演的盜本壘美技，締造季後賽超狂紀錄，也讓現場球迷為之瘋狂！

阿羅薩雷納去年在美聯冠軍系列賽敲出9支安打，其中包括4發全壘打，季後賽總計出賽20場，打擊率.377、14打點，更帶有破大聯盟紀錄的10支全壘打，最後不僅獲得系列賽MVP殊榮，還榮獲貝比魯斯獎（Babe Ruth Award）。

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今年阿羅薩雷納再次展現恐怖的「季後賽之鬼」實力，季後賽首戰交手紅襪，第一打席靠著保送上壘的他，很快就利用隊友大物新秀法蘭柯（Wander Franco）的長打，跑回球隊破蛋分，2局下他雖然僅敲出滾地球出局，但5局下在滿球數的情況下，瞄準一顆95英里的內角球，轟出左外野陽春砲，幫助球隊再添保險分，將比分拉開到4：0。

而最不可思議的發生在7局下，當時2人出局，阿羅薩雷納跟第一局一樣選到四壞保送，下一棒法蘭柯又敲出二壘安打，光芒攻佔二、三壘，阿羅薩雷納抓準紅襪的左投泰勒（Josh Taylor）面對勞爾（Brandon Lowe）的投球時機，竟大膽上演盜本壘，漂亮搶下光芒第5分，也成為史上第一位在季後賽單場開轟又盜本壘成功的球員。

擔任開路先鋒的阿羅薩雷納，不但開轟還加演超狂的盜本壘。（法新社）

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