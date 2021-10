MLB》光芒老少配太狂！ 449轟重砲、大物新秀共寫史上空前紀錄

克魯茲(左)、大物新秀法蘭柯(右)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕光芒今以5:0完封紅襪,分區系列賽首戰旗開得勝,值得一提的是,陣中老將克魯茲(Nelson Cruz)、大物新秀法蘭柯(Wander Franco)還共寫一項史上首見紀錄。

生涯449轟重砲、41歲老將克魯茲今有開轟表現,是他生涯季後賽第18轟,也讓他成為史上第2老能在大聯盟季後賽開轟的球員,這項紀錄保持人是不老傳奇法蘭柯(Julio Franco),他曾在43歲時,於2001年季後賽敲出2發全壘打。

20歲大物新秀法蘭柯,今單場雙安,都是二壘安打,貢獻1分打點,據大聯盟記者Sarah Langs指出,法蘭柯以20歲又220天的年紀,成為大聯盟季後賽史上,初登場就繳出雙安的最年輕選手,刷新歷史紀錄。

《MLB Stats》點出數據,過往在大聯盟季後賽史上,從未有過同隊中至少年滿40歲球員,和20歲以下球員,同場皆貢獻打點,今日克魯茲、法蘭柯皆符合條件,寫下史上首見珍貴紀錄。

For the first time in #postseason history, a set of 40-or-older-year-old (Nelson Cruz) and 20-or-younger-year-old (Wander Franco) teammates collected an RBI in the same game.