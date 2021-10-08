MLB》光芒老少配太狂！ 449轟重砲、大物新秀共寫史上空前紀錄

克魯茲（左）、大物新秀法蘭柯（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今以5：0完封紅襪，分區系列賽首戰旗開得勝，值得一提的是，陣中老將克魯茲（Nelson Cruz）、大物新秀法蘭柯（Wander Franco）還共寫一項史上首見紀錄。

生涯449轟重砲、41歲老將克魯茲今有開轟表現，是他生涯季後賽第18轟，也讓他成為史上第2老能在大聯盟季後賽開轟的球員，這項紀錄保持人是不老傳奇法蘭柯（Julio Franco），他曾在43歲時，於2001年季後賽敲出2發全壘打。

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20歲大物新秀法蘭柯，今單場雙安，都是二壘安打，貢獻1分打點，據大聯盟記者Sarah Langs指出，法蘭柯以20歲又220天的年紀，成為大聯盟季後賽史上，初登場就繳出雙安的最年輕選手，刷新歷史紀錄。

《MLB Stats》點出數據，過往在大聯盟季後賽史上，從未有過同隊中至少年滿40歲球員，和20歲以下球員，同場皆貢獻打點，今日克魯茲、法蘭柯皆符合條件，寫下史上首見珍貴紀錄。

For the first time in #postseason history, a set of 40-or-older-year-old （Nelson Cruz） and 20-or-younger-year-old （Wander Franco） teammates collected an RBI in the same game. — MLB Stats （@MLBStats） October 8, 2021

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