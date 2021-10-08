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冰球》拚冬季奧運門票 台灣三人遭判罰、難敵長人陣

2021/10/08 13:12

潘忻妮進球。（FISG提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2022年北京冬季奧運女子冰球資格賽今凌晨點燃戰火，台灣首戰碰上世界排名21的強敵哈薩克，台灣僅靠著前鋒潘忻妮在第二節攻進一球，最終1：7落敗，10日凌晨將對決世界排名第16的義大利。

受到疫情影響，台灣女子冰球隊已兩年未出征國際賽，選手開賽情緒亢奮且緊張，一度有三人因為延遲衝撞、非法阻擋和絆人犯規，陸續被判罰出場2分鐘，哈薩克把握多打少機會，首節就取得2球領先。

台灣在第二節進行約10分鐘發動攻勢，利用防守反擊，製造多打少的機會，潘忻妮接獲隊友助攻，射門破網。

台灣首戰碰上世界排名21的強敵哈薩克，最終1：7落敗。（FISG提供）

但哈薩克僅用了不到3分鐘立刻回進一球，重挫台灣士氣，球員積極強攻，導致後防線出現許多失誤，單節哈薩克攻進4球，取得6：1大幅領先。末節7分29秒，哈薩克雷奧克斯（Roxanne Rioux）再進一球，錦上添花，提前將勝利納入囊中。

教練尹安中表示，哈薩克平均身高175以上，人高手長，台灣球員身高都在160左右，攻守都處於劣勢，只能靠壓迫防守，製造反快攻的機會，但哈薩克球員經驗豐富，並不好對付。

台灣世界排名第30，與世界列強實力仍有落差，尹安中說，要拿下分組第一並不容易，本次抱持著汲取經驗的心態參賽，也鼓勵球員放手一搏，全力以赴。

國家隊固定班底潘忻妮射進本場唯一的進球，她表示，「其實本來覺得可能會被完封，沒想到能進球，當下非常興奮，也希望能鼓舞隊友士氣，不要害怕，勇於嘗試進攻。」

台灣首戰碰上世界排名21的強敵哈薩克，最終1：7落敗。（FISG提供）

台灣首戰碰上世界排名21的強敵哈薩克，最終1：7落敗。（FISG提供）

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