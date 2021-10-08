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羽球》球王桃田不再無敵？ 日本隊主帥坦言：他被摸透了...

2021/10/08 15:21

日本球王桃田賢斗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本球王桃田賢斗在奧運爆冷提前遭淘汰後，這次在蘇迪曼盃在8強賽險勝台灣一哥周天成後，先不敵大馬新一哥李梓嘉，之後又輸中國石宇奇，似乎仍未找回昔日的最佳狀態，日本國家隊南韓籍主帥朴柱奉近日在受訪時坦言，桃田可能已經被對手摸透了，得改變在場上的比賽戰術。

世界球王桃田賢斗8強賽碰上周天成，被逼入決勝局才辛苦獲勝，4強賽日本與大馬交鋒，桃田賢斗男單遭遇硬仗，最終以20：22、19：21直落二輸給小組賽不敵他的李梓嘉，而雖然日本隊最後還是順利殺進冠軍賽，但交手中國隊時，擔任第三點的桃田賢斗迎戰世界排名第10的石宇奇，但最後又13：21、21：8、12：21落敗，讓中國取得聽牌優勢。

日本隊主帥朴柱奉在接受《BWF》官網訪問時，表示雖然他們知道桃田的狀態還沒有完全恢復，但首度擔任隊長的桃田堅持要扛起責任，因此即使他已經連續打了好幾場比賽，最後決賽對上中國時，還是讓他上場對決石宇奇，「石宇奇很清楚桃田累了，所以第一局就加速攻擊，讓桃田跟不上他的速度。」

接著朴柱奉也坦言，這樣的結果其實是可以被預期的，畢竟桃田從2019年開始就被眾人視為頭號目標，「他已經被所有對手設為主要目標，大家都會分析他的打法來找他的弱點，看起來桃田現在必須要來改變自己在場上的戰術了。」

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