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MLB》大谷翔平二刀流表現太荒謬 太空人球星：雖然小葛很棒...

2021/10/08 15:33

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使未打進季後賽，二刀流球星大谷翔平今年賽事日前劃下句點，但接下來等待大谷的，就是看他能否奪下美聯MVP，對此太空人球星柯瑞亞（Carlos Correa）也在受訪時，點出大谷的特別之處，其他競爭者完全沒得比。

大谷翔平本季以強投豪打「二刀流」之姿，在大聯盟寫下載入史冊的成績，投球方面繳出9勝2敗、防禦率3.18，飆出156次三振；打擊有46轟、100打點、26盜，打擊三圍.257/.372/.592、OPS.965，整季的勝利貢獻值（WAR）高達9。

太空人球星柯瑞亞。（資料照，USA TODAY Sports）

大谷翔平的出色表現，成為了美聯MVP最有力候選人，許多媒體、球員也都一致認同，大谷就是MVP不二人選，太空人明星游擊手柯瑞亞也被問及MVP相關話題，柯瑞亞表示：「對我來說，大谷就是MVP。」隨後被媒體追問，對於大谷頭號競爭者的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）有何看法？柯瑞亞直呼：「很難比的過，我不想有任何偏見，我也是拉丁裔人，很喜歡小葛雷諾，他是一位很棒的人，從季初表現就很出色，但大谷依舊是MVP。」

柯瑞亞說道：「你想想，我認為像楚奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）這樣的頂級打者，有可能在一個球季大放異彩，奪下全壘打王、打擊王、打點王等等的，這是可能的，但大谷在做的事，現在檯面上選手誰也沒辦法達成，所以對我來說，他是MVP，誰也不可能在單一賽季，同時投出150次三振又至少有45發全壘打。」

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