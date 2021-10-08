棒球》米蘭達將破南韓第一人紀錄 韓媒服了：台灣來的王牌！

米蘭達。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕前兄弟洋投米蘭達本季轉戰韓職表現超狂，昨天又繳出6局8K失1分好投，超過南韓第一強投柳賢振過去在韓職留下紀錄、更可望創下聯盟單季三振紀錄，讓韓媒《spotvnews》折服了，雖然他明明是古巴人，但在標題稱他是「來自台灣的80萬王牌」。（米蘭達本季年薪80萬美元）

米蘭達去年幫助兄弟打進總冠軍戰鎩羽之後，本季投效韓職斗山熊，目前出賽25場，繳出13勝5敗，投156.1局送出204次三振，防禦率2.30，在防禦率和三振榜一枝獨秀，距離勝投王也只差1勝，隨時可以追上，有望成為韓職史上第4位投手三冠王─也是自2011年尹錫珉之後10年來的第一人。

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米蘭達也成為斗山熊隊史首位單季200K投手，另外他還超越了曾經統治韓職多年、現在已經前往大聯盟的柳賢振過去創下的紀錄。柳賢振2012年曾在韓火鷹隊創下K/9值10.35，但米蘭達今年K/9值高達11.74更是遠勝柳賢振。

此外已故強投崔東原曾在1984年創下單季223K韓職紀錄，當年他出賽51場投了284.2局。米蘭達本季還有望登板4場，只要接下來每場再飆5K，他就可望以224K締造韓職史上新紀錄。

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