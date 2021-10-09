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國聯分區系列賽首戰 今日賽事預告與轉播

2021/10/09 06:52

畢爾勒。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟季後賽有四場賽事轉播，美聯分區系列賽的部分都是系列第二戰，首戰雙雙都由主場的球隊太空人及光芒獲勝，第二場白襪、紅襪能否扳平戰局呢?國聯分區系列賽也於今天開打，首先登場的是勇士對決釀酒人，勇士將派出摩頓 （Charlie Morton），對決釀酒人柏尼斯（Corbin Burnes），哪一隊能拔得頭籌呢?第二場則是國聯西區道奇對決巨人的內戰，道將派出畢爾勒（Walker Buehler）對決巨人韋伯（Logan Webb），哪一隊能獲得首勝呢?記得鎖定轉播囉!

中職部分有兩場賽事轉播，第一場是味全龍對決樂天桃猿，味全將派出鋼龍對決張喜凱，第二場則是中信兄弟對決富邦悍將，兄弟將派出德保拉對決悍將拉上一軍後表現優異的楊彬，誰能拿下比賽勝利呢?別忘了收看轉播囉!

日職部分有兩場賽事轉播，第一場是樂天對決西武，第二場則是羅德對決日本火腿，我國好手宋家豪有望對決吳念庭，另外王柏融也有機會上陣為球隊貢獻，喜愛日職的朋友別錯過囉!

MLB季後賽

02:00 白襪@太空人 愛爾達體育2台

04:30 勇士@釀酒人 愛爾達體育1台

07:00 紅襪@光芒 愛爾達體育2台、緯來體育

09:30 道奇@巨人 愛爾達體育1台、華視

中職

17:05 味全龍@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

17:05 中信兄弟@富邦悍將 MOMO綜合台

NPB

13:00 樂天@西武 ELEVEN SPORTS 1

13:00 羅德@日本火腿 ELEVEN SPORTS 2

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